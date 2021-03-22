Глава минфина Сербии предоставил доказательства о зарубежных счетах экс-мэра Белграда

Министр финансов Сербии Синиша Мали документально подтвердил наличие загрансчетов у бывшего мэра Белграда, лидера оппозиционной «Партии свободы и справедливости» Драгана Джиласа. Доказательства были продемонстрированы в эфире местного телеканала.

«Деньги находятся на счете финансового учреждения под названием Deutche Securities Mauritius LTD. Это фонд, похожий на брокерскую контору, который управляет деньгами богатых клиентов. Он вкладывает деньги за богатых клиентов, среди которых, очевидно, есть Драган Джилас», – пояснил Мали, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Министр финансов Сербии также ответил на заявления бывшего мэра по поводу отсутствия у него счетов в Deutche Bank на Маврикии, который, по словам Джиласа, закрыл там своё отделение еще в 2018 году. «Посмотрите на документ, который я вам принес. Это список того, чем владеет Deutche Bank в 2020 году. Вы увидите на пятой странице, что Deutche Bank является владельцем Deutche Securities Mauritius LTD», – подчеркнул Мали.

По данным сербских сми, Джилас является обладателем счетов на Маврикии на сумму 5,7 млн евро и в Швейцарии – на 620 тысяч евро. Следственные органы считают, что экс-мэр Белграда присвоил эти средства незаконным образом. По мнению главы правительства Сербии Аны Брнабич, эти деньги могли быть использованы для строительства магистрали «Коридор 10», которая оставалась недостроенной, пока Джилас был у власти.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 19.03.21

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