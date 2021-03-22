«Страна катилась в пропасть»: в правительстве Сербии оценили достижения нынешних оппозиционеров

Сербия катилась в пропасть во времена правления Бориса Тадича и нынешних лидеров оппозиции – экс-мэра Белграда Драгана Джиласа и советника президента по Косово и Метохии и заместителя министра, отвечавшего за национальный инвестиционный план, Младжана Джорджевича. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович, комментируя заявление Джорджевича, что Сербия при Александре Вучиче «стала укрытием для косовоалбанских преступников».

Петкович подчеркнул, что до прихода к власти Вучича – до 2012 года – «Сербия была укрытием для огромного количества криминальных элементов, которых покрывал кум и шеф Младжана Джорджевича».

При этом директор Канцелярии обратил внимание на деятельность бывшего мэра Белграда Драгана Джиласа, который сейчас подозревается в коррупционных преступлениях. «Во время власти Джиласа этот псевдопатриот помалкивал, не смея голос подать. Он был слишком занят развитием своего частного бизнеса, пользуясь государственным положением», – заявил Петкович.

«Сербия была разграблена и уничтожена во времена власти Джорджевича и Джиласа. Уровень безработицы достиг 27%, внешний долг вырос до 79% от ВВП. Ни одна фабрика, ни одна больница, ни одно шоссе не были ими построены. Сербия катилась в пропасть, а они торговали рекламным временем на госканале», – констатировал директор Канцеляции по делам Косово и Метохии, отметив, что сегодня в Сербии средняя зарплата превышает 500 евро, открываются новые больницы, страну покрыла сеть новых современных автобанов.

«Джорджевичу явно мешает борьба с организованной преступностью, которую в Сербии объявил Александр Вучич. И в этой борьбе не пощадят никаких преступников, даже тех, кто окопался в рядах правящей партии. Но людям типа Джорджевича, Джиласа и Тадича, которые опустошали Сербию, не понять подобного», – заключил Петкович.

Белград, Катарина Лане

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