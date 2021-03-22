Стало известно имя главы миссии ОБСЕ в Приштине

Британский дипломат Майкл Давенпорт, который ранее возглавлял посольство Лондона в Белграде и был главой делегации ЕС в Сербии, занял должность руководителя миссии европейской Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Приштине.

В своем первом заявлении Давенпорт обратил внимание, что «ОБСЕ оказывает большую поддержку Косово в области прав человека, демократизации и общественной безопасности». «Для меня большая честь руководить сильной командой, обладающей исключительными знаниями и опытом во всех этих областях. Я рассчитываю на сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами в рамках своего мандата», – цитирует его слова «Балканист.ру».

Издание отмечает, что в заявлении ОБСЕ для приштинских СМИ указано, что дипломат обладает обширным опытом работы в регионе Западных Балкан. С 2007 по 2010 год работал в Министерстве иностранных дел Великобритании директором по вопросам России, Южного Кавказа и Центральной Азии. С 2010 по 2013 год Давенпорт был послом Великобритании в Белграде, с 2013 по 2017 год – возглавлял делегацию ЕС в Сербии, с 2017 года – служил послом Великобритании в Кувейте.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 22.03.21

«Страна катилась в пропасть»: в правительстве Сербии оценили достижения нынешних оппозиционеров. / В Боснии разгорается громкий скандал из-за покупки российской вакцины «Спутник V». / Глава минфина Сербии предоставил доказательства о зарубежных счетах экс-мэра Белграда. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»