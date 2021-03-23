Новый «премьер-министр» самопровозглашённого Косово призвал к единству против Сербии

Избранный «премьер-министром» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в своем первом заявлении на посту главы «правительства» призвал к единству против Сербии.

«Мы должны объединиться против Сербии. Мы будем спорить в парламенте до полного изнеможения. Мы должны координировать действия ради будущего детей. Мы должны усилить также сектор безопасности», – сказал он.

За Курти отдали свои голоса 67 из 107 участвующих в голосовании депутатов «парламента», которые были избраны на внеочередных выборах 14 февраля.

Все депутаты от партий этнических албанцев голосовали против избрания Альбина Курти, поскольку ранее он заявил, что отвергает сотрудничество с ними из-за их причастности к «прежним коррумпированным режимам».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 23.03.21

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