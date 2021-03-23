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Вторник, 23 марта 2021, 13:36 мск

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Сербия будет активно противодействовать вступлению Приштины в Интерпол

Фото: официальный twitter Интерпола

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил о твердой позиции Белграда против возможного членства самопровозглашенной республики Косово в Интерполе.

«Самопровозглашённое Косово не может быть членом какой-либо международной организации, особенно если речь идёт об организации, у которой есть информация о наркобандах», – подчеркнул министр МВД Сербии на встрече с послом Швейцарии в Белграде Урсом Шмидом.

Вулин заверил, что Сербия будет активно противодействовать вступлению Косово в международную организацию полиции, если Приштина снова подаст запрос.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.03.21

Новый «премьер-министр» самопровозглашённого Косово призвал к единству против Сербии. / Берлин не поддержал создание нового энтитета в Боснии и Герцеговине. / Дело «резидент»: София не передумала высылать российских дипломатов. Читать дальше

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Метки / Косовская проблема

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