Сербия будет активно противодействовать вступлению Приштины в Интерпол

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил о твердой позиции Белграда против возможного членства самопровозглашенной республики Косово в Интерполе.

«Самопровозглашённое Косово не может быть членом какой-либо международной организации, особенно если речь идёт об организации, у которой есть информация о наркобандах», – подчеркнул министр МВД Сербии на встрече с послом Швейцарии в Белграде Урсом Шмидом.

Вулин заверил, что Сербия будет активно противодействовать вступлению Косово в международную организацию полиции, если Приштина снова подаст запрос.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 23.03.21

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