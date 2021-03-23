Как в компьютерной игре: США и ЕС не оставляют Сербии выбора

В Сербии разочарованы докладом европейского парламентария Bиолы фон Kрамон-Tаубадель о косовской проблеме: фактически Брюссель настаивает на том, что Сербия должна признать Косово, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербское издание Blic.

Как считает бывший посол Сербии в Берлине и Лондоне Огнен Прибичевич, мнение Bиолы фон Kрамон-Tаубадель не играет большой политической роли, однако его можно считать частью тенденции, которая демонстрирует политический и интеллектуальный кризис в ЕС и США в решении косовской проблемы.

«Это типичный пример упрощенного бюрократического подхода к чрезвычайно сложной проблеме, которая требует больших интеллектуальных затрат и времени. В данный момент она вовсе может оказаться неразрешимой. Ее заявление доказывает, что ЕС утратил интеллектуальную способность взглянуть на реалии, в которых мы живем, и предложить адекватное решение проблем. К сожалению, аналогичная ситуация и в США. Достаточно вспомнить, что когда-то советниками президента по национальной безопасности были Киссинджер и Бжезинский. А теперь посмотрите, кто занимает эти должности последние два десятилетия», – пояснил Прибичевич.

Сербский дипломат также обратил внимание на отсутствие творчества в подходе к проблемам. «В политической жизни решения копируются из компьютерных игр. Людям, нациям и государствам говорят: сделайте это и получите 4 или 10 очков, а если вы сделаете другое, то откроете главу 369, а затем 422 в Европейских переговорах и приблизитесь к своей цели через 10 или 15 лет. Это определенно неподходящий способ решения сложных проблем, – таких как членство Сербии или других стран Западных Балкан в ЕС», – подчеркнул Прибичевич.

Как полагает Александр Попов из Центра регионализма, после ухода Дональда Трампа США и ЕС достигли соглашения о партнерстве в косовском вопросе, и не исключено, что «теперь это будет игра в доброго и злого полицейского».

«Администрация Байдена будет настаивать на соглашении о взаимном признании, в то время как у ЕС будет более мягкий подход. Мирослав Лайчак, единственный авторитетный европейский представитель, упоминает соглашение о нормализации отношений, что оставляет пространство для разных интерпретаций», – уточнил Попов.

По его оценке, косовский вопрос сейчас «подвис в воздухе», и все заявления на эту тему надо расценивать в соответствующем контексте. «Ожидается, что Косово сформирует Союз сербских муниципалитетов. Переговоры Белграда и Приштины в таком случае будут продолжены, но также нельзя игнорировать печально известный факт: Приштина не сможет контролировать [сербский] север Косово, а Белград –[албанские] районы к югу от Ибра. Для этого нужно найти решение, а это совсем непросто», – заключил Попов.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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