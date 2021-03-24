В новом косовском «правительстве» оказался коррупционер

В состав нового «правительства» самопровозглашенной республики Косово во главе с Альбином Курти включён чиновник, против которого было выдвинуто обвинение в коррупции и злоупотреблении полномочиями. По данным СМИ, речь идет о новом «министре» охраны окружающей среды, территориального планирования и инфраструктуры Либурне Алиу из движения «Самоопределение», которое возглавляет нынешний «премьер».

Обвинение было выдвинуто Главной прокуратурой Приштины 24 июля 2020 года. В документе говорится, что Алиу причастен к злоупотреблению служебным положением во время исполнения обязанностей директора Управления урбанизма в муниципалитете Приштина. В обвинительном заключении фигурируют имена ещё пяти бывших сотрудников нового главы «ведомства» по охране окружающей среды.

Комментируя эту ситуацию, Алиу заявил, что ему не было известно о выдвинутом против него обвинении.

Курти после вступления в должность и ранее – в рамках избирательной кампании – обещал провести реформы судебной системы, бороться с преступностью и взяточничеством, и заверял, что не потерпит в своем «правительстве» чиновников, замешанных в коррупции.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 24.03.21

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