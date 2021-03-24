Сербия уточнила правила въезда для иностранцев

Иностранные граждане с сертификатом о полной вакцинации имеют право въехать на территорию Сербии без предоставления негативного результата PCR – теста и необходимости соблюдать карантин. Такое решение принято сегодня Кризисным штабом страны по борьбе с распространением коронавируса.

Предполагается также, что иммунизация должна быть выполнена одной из вакцин, одобренных в Сербии: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm или «Спутник V».

Такие же правила касаются граждан Сербии, намеревающихся вернуться на родину, уточнили в штабе.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 24.03.21

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