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Среда, 24 марта 2021, 12:50 мск

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Сербия уточнила правила въезда для иностранцев

Фото: bijeljina.org

Иностранные граждане с сертификатом о полной вакцинации имеют право въехать на территорию Сербии без предоставления негативного результата PCR – теста и необходимости соблюдать карантин. Такое решение принято сегодня Кризисным штабом страны по борьбе с распространением коронавируса.

Предполагается также, что иммунизация должна быть выполнена одной из вакцин, одобренных в Сербии: Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sinopharm или «Спутник V».

Такие же правила касаются граждан Сербии, намеревающихся вернуться на родину, уточнили в штабе.

Белград, Катарина Лане

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