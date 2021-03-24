Суд косовских сепаратистов вынес приговор отставным сербским силовикам

Особый отдел Основного суда первой инстанции в Приштине принял решение о тюремном заключении на 14,5 лет отставного сербского полицейского Златана Крстича, также на срок 7 лет – бывшего инспектора Дестана Шабаная за якобы совершенные ими военные преступления против албанцев в селе Неродимле на юго-востоке Косово и Метохии, передает «Балканист.ру» со ссылкой на сербскую газету «Политика».

Как отмечается, Крстич обвиняется в том, что 26 марта 1999 года он, будучи сотрудником полиции Сербии, непосредственно участвовал в нападении на 19 членов семьи Нухиу, которые, по мнению обвинения, не принимали активного участия в боевых действиях в Косово и были мирными жителями Неродимле. Приштинский суд решил, что Крстич якобы участвовал в преследовании семьи, в уничтожении их собственности, их выселении, а также похищении и убийстве четырех ее членов.

Шабаная, в свою очередь, суд обвинил в том, что 1 апреля 1999 года он в качестве инспектора сербской полиции «непристойно, унизительно и грубо» обращался с убитыми, поскольку якобы приказал захоронить тела без соблюдения традиционных обрядов и ритуалов.

Адвокаты осужденных уже подали жалобы в Апелляционный суд. Ранее, в январе 2020 года, Крстич и Шабанай заявили о своей невиновности, а их юристы отмечали, что доказательства обвинения были собраны с грубыми нарушениями – косовская прокуратура «вела расследование так, как это было на руку ей самой».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

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