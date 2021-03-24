«Незабываемая дата»: премьер-министр Албании восхищен призывами Клинтона к бомбардировкам Югославии

Сегодня премьер-министр Албании Эди Рама по случаю годовщины агрессии НАТО в отношении Союзной Республики Югославии опубликовал в твиттере выступление тогдашнего президента США Билла Клинтона (от 24 марта 1999 г.) с призывом к бомбардировке Белграда. Дату начала авиаударов по Югославии Рама назвал «незабываемой датой в истории американо-албанских отношений».

«Историческое обращение президента Билла Клинтона в связи с бомбардировкой национал-социалистического режима в Белграде в защиту угнетенного Косово делает сегодняшний день незабываемой датой в истории албанско-американских отношений», – заявил албанский премьер.

Напомним, что 22 года назад началась агрессия НАТО против бывшей Союзной Республики Югославия, в ходе которой за 78 дней непрерывных воздушных атак, по официально не утвержденным данным, были убиты от 1 500 до 3 500 человек, преимущественно гражданских лиц, и более 12 000 человек получили ранения.

Бомбардировки закончились выводом сербской армии и полиции из Косово и Метохии, и фактической оккупацией края силами НАТО. Тогда территорию края покинула также большая часть косовских сербов, цыган и других неалбанцев.

Позже Косово и Метохия были подвергнуты повторной «зачистке» от сербов, в том числе, в марте 2004 года в ходе погромов, организованных албанскими экстремистами при попустительстве международных сил КФОР, дислоцированных в крае для защиты мирного населения.

Тирана, Кирилл Борщев

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