Сербия первой в Южной Европе начнет производство российской вакцины от коронавируса

Сегодня Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» объявили о соглашении для производства первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сербии.

Предполагается, что Сербия станет первым государством в Южной Европе, которое будет производить «Спутник V». В официально сообщении РПФИ подчеркивается, что в дальнейшем возможен экспорт препарата в другие страны региона.

Начало производства вакцины «Спутник V» на мощностях Института «Торлак» ожидается до мая текущего года, уточнили в российском Фонде.

Москва, Светлана Антонова

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