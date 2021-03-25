«Мы были рады…» Косовский «премьер-министр» назвал военные преступления НАТО «зарей освобождения»

Начало бомбардировок Югославии 24 марта 1999 года стало «зарей освобождения Косово». Об этом заявил «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти. По его словам, это событие вызвало чувство радости.

«Мы были рады. Вечер 24 марта 1999 года был ознаменован началом авиаударов НАТО по вооруженным силам Югославии Милошевича», – отметил Курти на своей странице в «Фейсбуке», передает «Балканист.ру».

При этом глава косовского «правительства» пафосно поблагодарил страны НАТО, участвовавшие в агрессии на Югославию, отметив, что «албанскому народу выпала честь иметь самого великого союзника в истории».

Курти также добавил, что весной 1999 года косовские албанцы «пережили много потерь», и в ближайшие 78 дней (именно столько продлились бомбардировки 1999 года – прим. ред.) косовары будут с грустью вспоминать, как выразился Курти, «жертв сербского геноцида».

При этом он умолчал, что потери среди мирного албанского населения были вызваны именно авиаударами Альянса, а не действиями обороняющейся армии и полиции Сербии. Самым ярким тому доказательством служит уничтожение колонны албанских беженцев 14 апреля 1999 года под Джаковицей. Тогда в ходе авиаудара было убито более 70 спасающихся от бомбардировок человек албанской национальности, и еще 35 – ранено. По другим данным, погибло 87 албанцев, среди которых было 10 младенцев и 26 детей в возрасте до 15 лет. Государственное телевидение Сербии позднее обнародовало расшифровку переговоров между пилотом бомбардировщика и оператором командного центра НАТО. Перед нанесением удара пилот сообщил в центр, что не наблюдает в колонне военной техники (лишь тракторы и гражданские автомобили), и дважды запросил инструкции.

Напомним, что вчера и премьер-министр Албании Эди Рама поблагодарил Запад в лице бывшего президента США Билла Клинтона за начало бомбардировок Союзной Республики Югославии.

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 25.03.21

Сербия первой в Южной Европе начнет производство российской вакцины от коронавируса. / В Сербии арестован маньяк, угрожавший министру труда и соцзащиты. / Скандал в Боснии и Герцеговине: экстренные поставки «Спутника V» сорваны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»