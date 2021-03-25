Приштина начала раздражать Брюссель

В Европейском союзе с раздражением восприняли последние заявления «премьер-министра» самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти о принципах диалога с Белградом. В Брюсселе считают, что провокационные высказывания Приштины «подрывают процесс» урегулирования, а Курти понесет исключительную ответственность за «отсутствие прогресса в переговорах» и, тем более, за их провал.

«Евросоюз всегда призывал стороны воздерживаться от действий и заявлений, которые наносят ущерб атмосфере, необходимой для успешного прогресса в диалоге и нормализации отношений», – заявили в Европейской службе внешних связей.

Дипломатические источники агентства Tanjug в Брюсселе указали, что ЕС хочет, чтобы Курти знал, что «находится в центре внимания», и что, в конце концов, его могут обвинить «как ЕС, так и США» в действиях, которые могут затянуть процесс нормализации отношений Приштины с Белградом. «Это может иметь дальнейшие серьезные последствия для Косово», – заявили в Брюсселе.

В Европейском союзе также обратили внимание, что ЕС и США сейчас «очень хорошо скоординированы и синхронизированы» в процессе нормализации отношений Белграда и Приштины, и Курти «будет нелегко выбраться», если он решит сорвать переговоры.

Накануне «премьер-министр» Косово заявил, что диалог с Белградом должен основываться на четырех принципах, в числе которых – признание суверенитета Косово и отказ от формирования Союза сербских муниципалитетов. Как считает Курти, Белград также должен признать приписываемые Сербии преступления в Косово.

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