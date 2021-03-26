«Независимость Косово необратима»: Европарламент поддержал Приштину

Европейский парламент высказался в поддержку самопровозглашенной республики Косово и призвал Совет ЕС срочно ввести безвизовый режим для граждан этого «государства».

«Отмечая, что пять стран-членов ЕС все еще не признали независимость Косово, депутаты Европарламента вновь призывают их сделать это, подчеркивая, что независимость Косово необратима. Признание со стороны этих оставшихся стран-членов ЕС будет способствовать нормализации отношений между Косово и Сербией, укрепит стабильность в регионе и будет способствовать интеграции обоих государств в ЕС», – говорится в отчете Европейского парламента.

Кроме того, евродепутаты призвали Совет ЕС срочно приступить к принятию безвизового режима для граждан самопровозглашенной республики. Отчет был принят 471 голосами за, против проголосовали 109 депутатов, 104 парламентария воздержались.

Напомним, Греция, Кипр, Мальта, Испания и Румыния не признают одностороннее провозглашение независимости Косово.

Брюссель, Катарина Лане

Брюссель. Другие новости 26.03.21

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