МИД России: Вопрос об ответственности НАТО за ущерб от бомбардировок Югославии остается открытым

Беззаконие и самоуправство не способны решить ни одной задачи, а лишь усугубляют ситуацию, – таков главный урок бомбардировок Югославии силами НАТО 22 года назад. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, НАТО грубо нарушило основополагающие принципы международного права, превратив Балканы в полигон для практической отработки современных приемов ведения войны.

«Именно тогда был запущен процесс подмены легитимных механизмов, регулирующих международные отношения, неким порядком, основанном на правилах, а на деле просто циничным произволом, который прикрывали пропагандисткой фальшью о некой гуманитарной катастрофе в сербском автономном Крае Косово», – констатировала Захарова.

В ходе брифинга представитель МИДа привела показательные данные: за 78 дней натовской кампании погибло около 2 тысяч мирных жителей, было разрушено либо повреждено много объектов десятка городов, включая Белград. «Применение боеприпасов с обедненным ураном привело к заражению обширных площадей и небывалому всплеску онкологических заболеваний, от которых люди страдают по сей день. В том числе, речь идет о непосредственно военнослужащих контингента сил для Косово, введенных туда по окончании войны решением Совета безопасности ООН», – подчеркнула она.

Захарова также обратила внимание, что свыше 200 тысяч жителей края неалбанской национальности покинули места своего проживания, и все еще не могут вернуться домой, в первую очередь, по соображениям безопасности. «Под прикрытием натовской агрессии боевики из так называемой армии Косово совершали чудовищные злодеяния, включая похищения сербов с целью незаконной торговли человеческими органами. Многие из преступников до сих пор находятся на свободе, хотя все до одного должны предстать перед правосудием независимо от их нынешнего статуса и влияния», – сказала официальный представитель МИД России.

Говоря о глобальных уроках Захарова подчеркнула, что военная операция НАТО против суверенной Югославии более чем 20-летней давности стала трагедией долгосрочной и многоплановой, последствия которой ощущаются до сих пор. «Один из ее главных уроков, это подтверждено хронической пробуксовкой в урегулировании проблемы Косово, заключается в том, что беззаконие и самоуправство не способны решить ни одной задачи, и лишь усугубляют ситуацию. Вопрос об ответственности североатлантических союзников за ущерб, который они нанесли международным отношениям и конкретной стране, остается открытым», – заключила она.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 26.03.21

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