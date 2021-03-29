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Понедельник, 29 марта 2021, 14:23 мск

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«Синоним неудачи»: косовские политики не разделили восторга «властей» по поводу прибытия вакцины от коронавируса

Фото: libertas.mk

В Приштину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca в количестве 24 000 доз, отправленных Unicef по каналам международной программы Covax. Груз в аэропорту встретили «премьер-министр» самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти и «министр» здравоохранения Aрбен Bития.

Предполагается, что партия вакцины AstraZeneca позволит Косово наконец-то начать иммунизацию населения. Самопровозглашенная республика получила вакцину последней в Европе. Этот факт и помпезность церемонии встречи поставки вызвали раздражение косовских политиков.

Пресс-секретарь Демократической партии Косово Aвни Битичи назвал Косово «синонимом неудачи» в борьбе против коронавируса. «Прибывшая сегодня вакцина – это пожертвование, а точнее, милостыня тем странам, которые сами не смогли себя обеспечить. Соревнование в присвоении этой заслуги между двумя правительствами (предыдущим во главе с Авдуллахом Хоти и новоизбранным Альбином Курти -прим.ред.)– оскорбление для граждан, так как ни те, ни другие власти не справились с эпидемией. Наша страна – это синоним неудачи во всех аспектах борьбы с коронавирусом», – заявил политик.

Предполагается, что вакцинация населения Косово начнётся с иммунизации медработников, сотрудников домов престарелых, пожилых людей старше 80 лет и хронических больных.

Напомним, ещё в начале года сербские власти отправили на север Косово и Метохии партию вакцины для иммунизации населения, но Приштина поставила под сомнение способ отправки препарата и открыла судебное расследование. После этого в Сербии было решено обеспечить возможность жителям Косово прививаться в сербских пограничных муниципалитетах Рашка, Буяновац, Куршумлия и Вранье. При этом косовское население албанской национальности также проходит там вакцинацию, но «официальная» Приштина этот факт отрицает.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно предлагал косовским «властям» гуманитарную помощь в виде вакцины, однако Приштина предпочла дожидаться «милостыни» Запада в то время, как жители края каждый день умирали от последствия заражения коронавирусом.

Приштина, Катарина Лане

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