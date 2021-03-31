Испания подтвердила курс на непризнание Косово

Посол Испании в Белграде Рауль Бартоломе подтвердил сохранение официальной позиции Мадрида о не признании самопровозглашенной республики Косово. «Это политика нашего государства. Мы согласимся только с тем, с чем согласится Сербия», – подчеркнул посол.

В интервью газете «Вечерние новости», которое цитирует «Балканист.ру», Бартоломе пояснил, что Мадрид не намерен менять свою позицию, какая бы страна этого ни требовала.

Ранее во время визита в Приштину первый вице-премьер правительства Северной Македонии Артан Груби (албанец) пообещал и.о. «президента» Косово Вьосе Османи, что официальный Скопье потребует от Испании признать Косово. С похожими инициативами, как отмечает сербское издание, все чаще выступают и представители государств-членов Евросоюза, включая европарламентариев, призывающих свои страны заставить Испанию, Словакию, Румынию, Кипр и Грецию признать Косово суверенным.

Отвечая на вопрос, оказывает ли кто-то из высших чиновников ЕС давление на испанское правительство с целью заставить его изменить позицию по Косово, посол ответил отрицательно. «По нашей информации, нет. Во всяком случае, Испания не изменит своей позиции по отношению к Косово только потому, что какая-то страна от нас этого требует», – подытожил испанский дипломат.

Тема непризнания Косово со стороны официального Мадрида вновь стала одной из главных в СМИ накануне сегодняшнего матча Испания – Косово, который должен состояться в Севилье. Испания, несмотря на протесты Приштины и требования ФИФА, решительно отказывается проводить игру с использованием «государственных символов» и гимна Косово. Испанские СМИ намеренно избегают и формулировки «сборная Косово», заменяя ее на «сборная территории Косово» или «сборная футбольного союза Косово».

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

Мадрид. Другие новости 31.03.21

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