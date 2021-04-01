«Вы сильнее и крупнее, но…» В Сербии указали на лицемерие США

Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин жестко ответил на претензии американской администрации, которая обвинила сербские власти в многочисленных нарушениях гражданских прав во время прошлогодних антиправительственных протестов, когда полиция обороняла здание Скупщины от толпы оголтелых демонстрантов, крушивших центр Белграда.

«Правительство США имеет право критиковать, но оно должно знать, что эта критика стоит столько же, сколько и готовность США применить к себе то, что требует от других. Страна, в которой Сенат защищает себя ценой жизней протестующих, не должна указывать сербской полиции, как охранять Народную Скупщину. Правительство страны, где расовые конфликты носят массовый характер, а случайные преступления на почве ненависти являются обычным явлением, не должно бросаться обвинениями в адрес Сербии в преступлениях на почве ненависти», – заявил Вулин, указав Вашингтону на двойные стандарты, которые стали обычной практикой в политике США.

«Сербия – свободная страна, и ее возглавляет свободный человек. Вы сильнее и крупнее, вы можете оклеветать и уничтожить нас, вы можете свергнуть Вучича и поставить на его место какого-нибудь слабака, который введет санкции России и Китаю, признает независимость Косово, бросит на произвол судьбы Республику Сербскую, вы можете навязать нам свою власть силой, но вы не сможете заставить нас её поддерживать. Мы не сила, но и не лицемеры», – подчеркнул глава МВД Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.03.21

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