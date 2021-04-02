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Пятница, 2 апреля 2021, 16:31 мск

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Президент Сербии решил сделать прививку от коронавируса

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Instagram

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич раскрыла подробности предстоящей вакцинации президента страны Александра Вучича. По ее словам, глава государства сделает прививку от коронавируса во вторник, 6 апреля, в селе Рудна, передает «Балканист.ру».

Премьер-министр также уточнила, что к настоящему времени первую прививку от Covid-19 сделали уже 1,454 млн граждан, или 25% взрослого населения. При этом правительство планирует, чтобы до конца апреля по крайней мере 40% населения получили первую дозу вакцины.

«Ревакцинированных у нас уже 1,039 млн граждан, или 18% взрослых жителей», – сказала Брнабич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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