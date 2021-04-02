«Они действовали осознанно»: нынешнюю сербскую оппозицию, сдавшую Косово, спонсирует Запад

Сербия потеряла Косово в результате прозападной политики предыдущих властей страны, которые сейчас критикуют президента Александра Вучича за свои же ошибки. Такое мнение в комментарии порталу «Балканист.ру» высказал эксперт белградского Центра общественной стабильности Предраг Райич.

По его оценке, сербская оппозиция, получив очередную поддержку со стороны Запада, решила побороться за возвращение к власти и при этом «замести следы», переложив ответственность за собственные ошибки на действующего президента. «Те же самые представители Демократической оппозиции Сербии, которые были у власти до 2012 года, сегодня через подконтрольные им СМИ говорят о том, как Александр Вучич якобы «сдаст Косово». Но Вучич находится у власти уже седьмой год. Если бы он хотел сдать Косово, то сделал бы это уже бессчетное количество раз. Однако, в отличие от них, президент Вучич, наоборот, укрепляет позиции Сербии в Косово и Метохии», – подчеркнул он.

При этом Райич обратил внимание, что отношение действующих властей Сербии к косовскому вопросу кардинально отличается от курса их предшественников. Правильность политики нынешнего Белграда наилучшим образом иллюстрирует позиция самих косовских сербов. «Партия «Сербский список», которую поддерживает Белград и Сербская прогрессивная партия Александра Вучича, стабильно получает от 90 до 99% сербских голосов на выборах. А представители бывшей власти с 2012 года не могут получить ничего. У них порой нет ни одного голоса. Максимум, на что они могут рассчитывать, это единичные голоса тех, кто действует в своих интересах, а в чем-то против воли собственного народа. Эти личности руководствуются тем, чего от них ожидают их кураторы, а не интересами Сербии и сербского народа», – пояснил Райич.

Эксперт также отметил, что все решения бывшего президента Сербии Бориса Тадича и находящихся тогда у власти демократов, связанные с Косовскими событиями 1990-х годов, были хорошо обдуманными. «Они осознанно признали так называемую таможенную печать Косово, решились на установку постоянных пограничных пунктов на севере края, на административной границе с центральной Сербией, ликвидировали органы и службы Республики Сербия на территории Косово», – констатировал Райич.

Более того, эксперт отметил, что, находясь у власти демократы Тадича были причастны к выдаче западному правосудию сербских политических и военных лидеров, а также пренебрегали интересами сербов не только в Косово, но и в Боснии и Герцеговине, Хорватии и Черногории. «Вся их политика – тотальное послушание и полное отсутствие попыток отстоять национальные интересы – сводилась к стремлению подстроиться под определенные центры силы на Западе и тем самым укрепить собственные позиции. Именно благодаря иностранной поддержке демократы, часть которых сегодня «перековалась» в оппозиционеров, надеялись остаться у власти надолго», – заключил Райич.

Белград, служба информации РИА «Новый День

Белград. Другие новости 02.04.21

Президент Сербии решил сделать прививку от коронавируса. / НАТО «открещивается» от строительства военной базы в Косово. / Приштинские сепаратисты блокируют инициативу президента Сербии по ремонту дороги на севере Косово. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»