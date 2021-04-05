В Сербию прибыла очередная партия китайской вакцины от коронавируса

Полмиллиона доз китайского препарата от коронавируса Sinopharm прибыли в белградский аэропорт Никола Тесла. Груз встретили премьер-министр Сербии Ана Брнабич и посол КНР Чен Бо.
В общей сложности, с начала года Китай поставил Сербии полтора миллиона доз китайской вакцины.
Помимо этого, сегодня ожидается прибытие очередной партии Pfizer-BioNTech в количестве 106 тысяч доз.
Предполагается, что в связи с пополнением вакцинных запасов с завтрашнего дня будут открыты дополнительные места для иммунизации граждан в Белградском выставочном центре.
В конце прошлой недели премьер-министр Сербии сообщала, что к настоящему времени первую прививку от Covid-19 сделали уже 1,454 млн граждан, или 25% взрослого населения. При этом правительство планирует, чтобы до конца апреля по крайней мере 40% населения получили первую дозу вакцины. «Ревакцинированных у нас уже 1,039 млн граждан, или 18% взрослых жителей», – отмечала Брнабич.
С понедельника, 5 апреля, в Сербии частично планируется отменить жесткие ограничения, связанные с угрозой коронавируса. В частности, в стране могут открыться летние кафе и веранды ресторанов, а объекты торговли смогут работать до 22 часов, если «эпидемиологические показатели по итогам выходных будут удовлетворительными».
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 05.04.21
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