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Двадцать лет «в бегах»: дочь Слободана Милошевича может вернуться в Сербию

Фото: novosti.rs

Дочь бывшего президента Югославии Слободана МилошевичаМария может вернуться в Сербию после истечения 20-летнего срока давности ее уголовного преследования по обвинению в хранении оружия и угрозе безопасности нескольких человек.

Марии Милошевич было предъявлено обвинение после событий во время ареста ее отца 1 апреля 2001 года. В тот день, когда около 4:30 утра задержанного Слободана Милошевича посадили в машину, и колонна начала выезжать со двора виллы «Мир», Мария произвела несколько выстрелов из револьвера «Смит и Вессон» в сторону автомобилей. Одна из пуль попала в «Ауди» из колонны, перевозившей президента Югославии в Центральную тюрьму.

В тот же день полиция обнаружила у нее еще один пистолет, на который у нее не было разрешения. Дочь Милошевича на допросе признала, что действительно стреляла по автомобилям.

Первая основная прокуратура Белграда подтвердила, что абсолютный срок давности по уголовному преследованию Марии Милошевич истек. «Ожидается, что в ближайшие несколько дней Первый основной суд примет решение об отзыве ордера на арест и постановления о содержании под стражей, которые были выписаны в 2006 году в связи с тем, что Мария не отреагировала на повестку явиться в суд», – пояснили в ведомстве.

Белград, Катарина Лане

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