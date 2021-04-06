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Вторник, 6 апреля 2021, 15:06 мск

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«Ощущаю себя хорошо»: сербский лидер сделал прививку от коронавируса

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Facebook

Президент Сербии Александр Вучич сделал прививку от коронавируса китайским препаратом Sinopharm. Процедура состоялась сегодня в селе Рудна Глава.

«Я вакцинировался и ощущаю себя хорошо. Спасибо нашим медработникам и братском китайскому народу! Привиться необходимо как можно большему числу граждан, чтобы мы могли поскорее вернуться к нормальной жизни», – цитирует президента Сербии «Балканист.ру».

Стоит отметить, что накануне в Белград прибыла новая партия вакцины Sinopharm в количестве 500 тысяч доз. С начала года Китай поставил Сербии полтора миллиона доз препарата.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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