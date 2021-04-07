Сербия может ввести обязательную вакцинацию от коронавируса

Кризисный штаб Сербии по борьбе с распространением коронавируса рассматривает возможность введения обязательной вакцинации от covid-19. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Златибор Лончар. По его словам, соответствующее предложение поступило от экспертов.

«Мы согласны с этим. Это предложение экспертов, и мы будем работать над тем, чтобы это было у нас», – сказал он.

При этом глава Минздрава Сербии выразил надежду, что все граждане будут придерживаться мер, введённых в целях борьбы с эпидемией, и большинство будет вакцинироваться добровольно.

«Ситуация в больницах стабильная, есть достаточно места для приема всех, кто нуждается в стационарном лечении, но все больше и больше пациентов с более тяжелой клинической картиной находятся в реанимации», – уточнил министр.

Лончар также отметил, что в предыдущие несколько дней на лечение больных потребовалось много кислорода, и Сербия была вынуждена каждый день импортировать недостающее количество, чтобы обеспечить пациентов.

За последние сутки в Сербии на коронавирус были тестированы 15 904 человека, из которых 3615 оказались инфицированы. От последствий заражения умерли 42 человека.

Белград, Катарина Лане

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