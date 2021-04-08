«Црвена Звезда» победила «Партизан»: сербские болельщики пристыдили хорватского вице-премьера

Белградский футбольный клуб «Црвена Звезда» победил в очередном столичном «дерби» у своего извечного соперника «Партизана» со счётом 1:0 и практически обеспечил себе очередной титул чемпиона Сербии.

Болельщики не могли присутствовать на матче в связи с мерами по борьбе с коронавирусом, но фанатской группировке «Црвены Звезды» удалось устроить перформанс на стадионе. Участники группы «Делие» вывесили баннер с обращением к вице-премьеру правительства Хорватии и заместителю председателя Независимой демократической сербской партии Борису Милошевичу.

Милошевич, серб по национальности, появился в прошлом году в хорватском городе Книне на торжественной церемонии в честь годовщины операции «Буря» – этнической чистки сербов. «Пасха без Косово, с Бурей в Книн, вот как бывает, когда ты ассимилированный серб», – заявили фанаты белградского клуба.

Надо отметить, что болельщики также вывесили перед матчем несколько баннеров. Один из них был посвящен умершему на этой неделе знаменитому сербскому фолк-музыканту Предрагу Живковичу Тозовацу, который был большим поклонником «Црвены Звезды».

Белград, Катарина Лане

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