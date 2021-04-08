Палатки перед парламентом в ответ на новые налоги: сербские фрилансеры устроили протест в центре Белграда

В Сербии начались протесты перед зданием парламента. Ассоциация фрилансеров разбила палаточный лагерь перед зданием Народной скупщины в Белграде, перекрыв одну из самых оживленных центральных улиц, передает «Балканист.ру».

Фрилансеры протестуют против принятых правительством поправок к закону о налогообложении и требуют продолжения переговоров.

На основании предыдущего диалога с властями, работающим на «удаленке» предложено платить налоги, если месячный доход превышает 270 евро. Кроме того, урегулирована схема налогообложения доходов, поступивших с 2015 по 2021 год – платить придется только тем, кто зарабатывал более 500 евро в месяц. Погашать скопившийся долг можно будет в течение десяти лет. Ассоциация фрилансеров отказалась поддержать эти изменения, после чего организовала палаточный лагерь у здания парламента.

Как отмечает издание, в Сербии палаточный лагерь перед зданиями госорганов в Белграде не в новинку. В таких шатрах два года назад ночевала оппозиция, требуя отставки президента страны Александра Вучича. Кроме того, лидер Ассоциации фрилансеров Mиран Погачар – профессиональный протестующий. Ранее против него выдвигалось обвинение в призыве к насилию.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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