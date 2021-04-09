В Сербии смягчили карантинные меры: открываются торговые центры

Кризисный штаб Сербии по борьбе с распространением коронавируса принял решение открыть торговые центры и вернуть учеников в школы. Заведения общественного питания остаются закрытыми: смогут обслуживать клиентов только на открытом пространстве с соблюдением мер социального дистанцирования.

Предполагается, что торговые центры начнут работать в обычном режиме с понедельника, 12 апреля. При этом учащиеся вернутся в образовательные учреждения с 19 апреля: будут посещать школу в течение одной недели, а следующую – учиться удаленно онлайн.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 08.04.21

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