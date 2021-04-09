Сербия отправила гуманитарную помощь в Сараево

Сербия направила 10 000 доз вакцины Vaxzevria (новое название препарата AstraZeneca) для кантона Сараево. Самолет с гуманитарным грузом приземлился в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины (БиГ).

Министра здравоохранения Сербии Златибора Лончара, который прибыл в Сараево, чтобы передать гуманитарную помощь, в аэропорту встретили глава кабинета министров кантона Эдин Форто и министр здравоохранения БиГ Харис Вранич.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич ранее сообщала о решении помочь столице соседней страны. Сербия отправит в общей сложности 20 000 доз Vaxzevria, достаточных для вакцинации 10 000 жителей Сараево.

Брнабич подчеркнула, что в настоящее время в центре внимания Сербии – вакцинация своих граждан, но при этом Белград будет помогать соседним странам в борьбе с эпидемией коронавируса.

Напомним, ранее Сербия передала вакцины Vaxzevria Федерации БиГ и препарат «Спутник V» для Республики Сербской – двух энтитетов Боснии и Герцеговины, а также предложила гражданам БиГ бесплатно вакцинироваться в Белграде.

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