В Сербию пришли инвестиции из Японии

В Сербию пришел японский бизнес с многомиллионными инвестициями. Корпорация «Нидек» приступает к строительству одного из крупнейших производственных центров по сборке моторов для электромобилей в сербском городе Нови-Сад.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, появление «Нидек» будет способствовать не только развитию Нови-Сада, но и всей страны, а также даст старт значительному притоку японских инвесторов. «Только на первом этапе работу в «Нидек» получат 480 человек, и их доход будет значительно выше, чем в среднем по Сербии. Для нас важно, что это только начальные инвестиции: мы рассчитываем, что они составят всего лишь 10% от общего числа запланированных», – передает «Балканист.ру» слова Вучича на встрече с японской делегацией.

В Сербию в рамках договора с «Нидек» придет более 1,5 млрд евро. Кроме фабрики и сборочных цехов, в Нови-Саде планируют построить научно-исследовательский центр. По мнению Вучича, это приведет к увеличению числа технических и инженерных вузов, так как стране потребуется больше инженеров.

Сербский лидер отдельно подчеркнул, что в настоящее время перед Белградом стоят две важнейшие цели: победить пандемию коронавируса и добиться максимально возможного экономического роста. Для достижения второй, по его словам, Сербии нужно как можно больше инвестиций, особенно иностранных.

Компания «Нидек» является мировым лидером в области производства всех типов электродвигателей. Она работает более чем в 40 странах и предоставляет рабочие места более чем 120 тысяч сотрудников по всему миру.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.04.21

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