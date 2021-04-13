Сербия начала разработку собственного теста на коронавирус

Сербия приступила к разработке собственного антигенного тест на коронавирус. Об этом сообщила профессор химического факультета Белградского университета и руководитель научной группы Таня Чиркович-Величкович. По ее словам, базовая версия может быть создана к концу текущего года.

«Я верю в то, что у нас есть потенциал стать региональным центром по производству тестов этого типа для быстрого обнаружения коронавируса – даже его мутировавших штаммов и новых угроз подобного рода», – сказала Чиркович-Величкович в эфире телеканала N1, передает «Балканист.ру».

Как предполагается, сербский тест будет объединять характеристики антигенного и ПЦР-теста, в частности, принцип репликации последнего, когда в процессе анализа умножается число копий гена исследуемого организма. По словам профессора, это повысит точность и надежность теста.

«Мы будем работать над тем, чтобы время [получения результата] было как можно короче», – сказала Чиркович-Величкович.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.04.21

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