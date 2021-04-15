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Четверг, 15 апреля 2021, 13:17 мск

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Белград направил в Республику Сербскую новую партию вакцины против коронавируса

Фото: официальный аккаунт президента Сербии в Instagrm

Президент Сербии Александр Вучич передал партию препарата Vaxzevria, ранее называющегося AstraZeneca, в количестве 10 000 доз сербскому члену Президиума Боснии и Герцеговины Милораду Додику, и пообещал обеспечить сербский народ «по ту сторону Дрины» российской вакциной, произведенной в белградском института «Торлак».

«Что касается вакцины для Республики Сербской, мы всегда будем помогать нашему сербскому народу и не оставим его в беде. Наши дружественные отношения на высоком уровне», – подчеркнул Вучич.

По его словам, первые партии «Спутник V» сербского производства появятся в начале июня. В ходе визита в институт «Торлак» президент подчеркнул, что Сербия будет полностью независима с началом выпуска препарата на своей территории.

Вучич также сообщил, что на сегодняшний день в Сербии зарегистрировано 3 млн граждан, привитых первым компонентом вакцины. «Через пару дней у нас будет 1 млн 800 человек, получивших обе дозы препарата. Мы ожидаем в ближайшее время прибытия ещё полумиллиона доз китайской вакцины, 211 000 доз Pfizer-BioNTech и 50 000 «Спутника V», – уточнил президент Сербии.

Напомним, для иммунизации против коронавируса гражданам Сербии доступны четыре вида вакцин разных производителей.

Белград, Катарина Лане

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© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Сербия

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