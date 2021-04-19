Воислав Шешель о «разделе» Боснии и Герцеговины: Республика Сербская должна получить выход к морю

В случае раздела Боснии и Герцеговины её энтитет Республика Сербская (РС) должна получить выход к Адриатическому морю. Об этом заявил председатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель.

«Что касается раздела, я поддерживаю принципиальное разделение, но Республика Сербская должна получить 49 процентов территории и выход к Адриатическому морю, неких 10 километров берега около города Неума», – сказал политик.

Лидер сербских радикалов сделал это заявление в эфире ток-шоу на телеканале Pink, когда речь зашла о варианте деления территории Косово и последующем за этим присоединении Республики Сербской к Сербии. Шешель отметил, что выход РС из состава Боснии и Герцеговины давно назрел, и он никак не связан с решением косовского вопроса.

«Дейтонское соглашение было принято в ущерб сербам – для того, чтобы прекратить столкновения. Недопустимо мешать решение кризиса в Боснии и Герцеговине с решением вопроса Косово и Метохии», – подчеркнул лидер сербских радикалов.

Белград, Катарина Лане

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