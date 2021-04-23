Сербская православная церковь и Черногория готовы к окончательному примирению: готовится специальное соглашение

Сербская православная церковь (СПЦ) и правительство Черногории намерены поставить точку в разногласиях, которые ранее вызывали активные протесты в стране. Как сообщил патриарх Сербский Порфирий, после Пасхальных праздников будет подписано соглашение, которое будет определять положение СПЦ в Черногории, подтверждая историческую преемственность и правовую легитимность Церкви, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что договоренность о предстоящем визите главы СПЦ в Подгорицу достигнута в ходе переговоров с черногорским премьер-министром Здравко Кривокапичем. «Я убежден, что подписание базового соглашения между Сербской православной церковью и государством Черногория положит конец недоразумениям, с которыми мы сталкиваемся как в общественном, так и в политическом плане», – заявил патриарх Порфирий.

Глава СПЦ также выразил уверенность, что подписание документа не вызовет никакой напряженности или противоречий, особенно принимая во внимания тот факт, что подобные соглашения с церквями и религиозными общинами подписывают все страны, в частности, европейские.

Комментируя высказывание президента Черногории Мило Джукановича, заявившего, что подписание базового соглашения «строится на закулисных играх, а сам документ не прозрачен», глава СПЦ отметил, что в договоре нет ничего тайного. Патриарх Порфирий обратил внимание, что переговоры велись годами, а итоговый текст базового соглашения будет представлен в открытом доступе.

Напомним, что в 2019 году парламент Черногории по инициативе правящего большинства Демократической партии социалистов, возглавляемой президентом Джукановичем, принял закон «О свободе вероисповедания и правовом статусе религиозных общин», согласно которому государство могло конфисковать земли и собственность черногорских епархий СПЦ. Это привело к массовым народным протестам, которые закончились сменой правительства Черногории. В декабре 2020 года новый парламент страны принял поправки к спорному закону, удовлетворяющие интересы верующих. Подписание сербским патриархом базового соглашения с черногорскими властями ставит точку в затянувшемся споре церкви и государства.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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