«Это оправдание преступления!» Американский дипломат оскорбил сербов в День памяти жертв концлагеря «Ясеновац»

Сербские соцсети обрушились с критикой на посла США в Белграде Энтони Годфри. В годовщину памяти усташского террора в концлагере «Ясеновац» американский дипломат не назвал сербов среди жертв, хотя именно этот народ понес наибольшие потери.

«C целью этнически и расово очистить оккупированные территории, нацистский режим совершил преступления против евреев, цыган и славян Европы во время Второй мировой войны», – цитирует «Балканист.ру» слова американского дипломата 22 апреля после посещения мемориального комплекса Ясеновац в Хорватии.

На заявление Годфри отреагировали сербские пользователи соцсетей всего мира:

«Сербов они убивали, сербов. А то, что говорите вы, – это оправдание преступления. Позор вам!»

«Произнесите имя народа, в чьей стране вы гость!»

«Да, в Европе погибло много славян. Неужели вам так сложно произнести, что в войну 21 миллион русских и полтора миллиона сербов отдали жизни за свободу? Словаки и чехи не пострадали, а некоторые славяне – хорваты, например, – убивали сербов. Отдайте дань их памяти, посол!»

«Это оскорбление, посол. Намеренное или нет, но мы ждём извинений!»

«Вы, как представитель самого геноцидного народа в мире, чьё «милосердие» мы недавно испытали на себе, должны были со всем уважением поставить сербов на первое место среди жертв Ясеноваца. Вы оскорбили их память, позор вам!».

«Cербосеком убивали сербов, не славян. Сербы существовали уже тогда, когда Kолумб ещё не родился, чтобы вас открыть!»

По данным историков, мемориальный комплекс «Ясеновац» расположен на месте самого крупного концлагеря Независимого Государства Хорватии, которым управляли усташи – хорватские нацисты. «Ясеновац» существовал с 1941 по 1945 год до момента ликвидации силами югославской армии. В нем было зверски убито до 700 тысяч сербов, евреев, румынов, венгров, бошняков, цыган. Больше прочих пострадали сербы, а для их уничтожения хорватские нацисты придумали специальный нож – «сербосек».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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