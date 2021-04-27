Вакцинация: почти четверть граждан Сербии сделали прививку от коронавируса

В настоящее время 34% граждан Сербии получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 23% – обе дозы. Об этом сообщила премьер-министр страны Ана Брнабич. По ее словам, к концу апреля первую прививку сделают 37% граждан.

Премьер-министр заявила, что в случае сохранения нынешних темпов вакцинации в июне граждане страны смогут чувствовать себя в безопасности. «Я думаю, что нам нужно поговорить с людьми дополнительно. Например, тем, у кого аллергия, мы объясним, что вакцинация безопасна. А если кто-то планирует завести детей, им тоже надо сказать, что вакцинация не нанесет вреда», – сказала она.

Вместе с тем Брнабич сообщила, что сегодня президент Сербии Александр Вучич примет вторую дозу вакцины.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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