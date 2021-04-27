Президент Сербии сделал повторную прививку от коронавируса

Сегодня президент Сербии Александр Вучич привился второй дозой китайского препарата Sinopharm в муниципалитете Долевац на юге Сербии в одной из сельских поликлиник.
Президент Сербии пояснил, что намеренно выбрал провинцию для иммунизации, чтобы личным примером мотивировать граждан страны привиться против коронавируса.
«Я приехал, чтобы сделать вторую прививку. Никаких последствий я не ощущал. Очень важно, чтобы мы все привились и сохранили жизни себе и своим близким. Я прошу людей об ответственности. Вакцин хватит на всех! Благодарю наших самоотверженных работников здравоохранения», – заявил Вучич.
Напомним, в день, когда президент Сербии получил первую дозу препарата, в Сербии зафиксировали рекордное количество привившихся граждан.
Белград, Катарина Лане
Белград. Другие новости 27.04.21
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