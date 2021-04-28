Сербия начала строительство третьей ковид-больницы

Сегодня президент Сербии Александр Вучич заложил фундамент будущего клинического центра в г. Нови Cад, где будут лечиться пациенты, заражённые коронавирусом. Сдать объект планируется в рекордные сроки – 1 сентября этого года госпиталь должен заработать.

«Это очень важно. Я горжусь тем, что мы строим больницы. Если бы мы этого не делали, у нас была бы сейчас ситуация, как в Индии. Строительство больницы обходится в 50 млн евро, из которых оборудование стоит около 18-20 млн евро. Здравоохранение – один из четырёх столпов мощи государства, и мы во всем должны двигаться вперед», – заявил сербский лидер.

Новая ковид-больница в Hови Cаде будет располагать 600 койко-мест, и станет третьей, построенной в Сербии за время эпидемии коронавируса. Предполагается, что после пандемии в этом госпитале будут лечиться жители Hови Cада и расположенных рядом муниципалитетов.

Белград, Катарина Лане

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