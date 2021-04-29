В Сербии первую прививку от коронавируса сделали 2 млн человек

В Сербии первую прививку против коронавируса сделали 2 млн человек. Об этом сообщил госсекретарь министерства здравоохранения республики Мирсад Джерлек. По его словам, вакцинация населения продолжится во время майских праздников и Пасхи.

«Наша цель – вакцинировать за это время как можно больше граждан. Мы не имеем права потерять эти пять дней», – сказал Джерлек, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Госсекретарь минздрава Сербии также отметил, в течение дня будет обнародован список сербских городов, где граждане смогут привиться от коронавируса, в том числе, без регистрации.

При этом Джерлек сообщил, что в Сербии во время выходных дней усилится контроль за соблюдением эпидемиологических мер в объектах общепита, городском транспорте, парках и прогулочных зонах.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 28.04.21

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