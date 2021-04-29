«Забросаете меня тухлыми яйцами…» Посол США в Сербии назвал Николу Теслу американцем

Посол США в Сербии Энтони Годфри сделал очередное резонансное заявление, назвав знаменитого сербского ученого Николу Теслу американцем.

«Я знаю, что сербы сразу сердятся, когда кто-то говорит, что Никола Тесла не был сербом. Мне очень жаль, но ошибаются и те, и другие. Я считаю, что Никола Тесла – американец, и не по рождению, а согласно своему выбору», – сказал дипломат на торжественной церемонии отправки в Нью-Йорк нового самолета национальной сербской авиакомпании, украшенного огромным портретом сербского изобретателя.

«Прежде, чем забросаете меня тухлыми яйцами, скажу, что мы, американцы, гордимся нашими наследниками в США, независимо от того, японские, мексиканские или сербские у них корни. Это касается и Николы Теслы, который уважал американское гражданство, но никогда не отрицал, что в душе он серб», – отметил Годфри.

Напомним, на днях глава американского диппредставительства в Белграде на возложении цветов к мемориалу на месте хорватского концлагеря «Ясеновац» заявил, что во время Второй мировой войны больше всего пострадали «евреи, цыгане и славяне», тем самым унизив память почти миллиона сербов, погибших от рук нацистов.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 29.04.21

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