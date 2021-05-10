Опрос общественного мнения в Сербии: убедительная поддержка партии Вучича

Порядка 60% избирателей намерены проголосовать за Сербскую прогрессивную партию во главе с президентом страны Александром Вучичем, если парламентские выборы пройдут сегодня. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения Faktor plus из Белграда.

Аналитики уточняют, что анкетирование граждан было проведено до объявленного на днях формирования коалиции Сербской прогрессивной партии с Сербским патриотическим союзом (СПАС), который оказался на шестом месте в рейтинге популярности с 3,4% голосов избирателей.

Социалистическая партия Сербии, которую возглавляет нынешний спикер парламента Ивица Дачич, набрала 8,1% голосов опрошенных.

«Социалисты стабильно находятся на втором месте по популярности, однако мы наблюдаем некоторое ослабление позиции, что, впрочем, кардинально не влияет на их рейтинг», – отметил директор агентства Faktor plus Владимир Пейич.

Следом за социалистами идут партии, представляющие национальные меньшинства Сербии – они набрали 4% голосов. Избирательный порог в 3%, судя по результатам опроса, могут пройти монархисты Движения за восстановление королевства Сербии (ПОКС), которые объединились с Демократической партией Сербии (ДПС). За них бы проголосовало 3,9% опрошенных.

Движение «C нас хватит!» во главе с Cашей Радуловичем набрало столько же голосов. Напомним, эти политические игроки на прошлых выборах не смогли преодолеть 3-процентный барьер.

«Коалиция ПОКС и ДПС смогла увеличить свою популярность, что можно выяснить простым сложением голосов, которые они получили на выборах 2020 года. Это значит, что в формировании их коалиции есть логика. Популярность «C нас хватит!» объясняется тем, что их лидер тесно контактировал с антипрививочниками и избирателями правого толка, хотя Радулович в политике изначально появился как либерал. Очевидно, он умеет приспосабливаться», – пояснил Пейич.

Единственной из бойкотировавших парламентские выборы 2020 года партией, которая имеет шансы преодолеть 3-процентный барьер на парламентских выборах стала Партия свободы и справедливости Драгана Джиласа – она набрала 3,3% голосов.

Что касается эффективности бойкота, граждане Сербии считают, что он только укрепил авторитет правящей партии Вучича. 36% опрошенных разделяет это мнение, в то время как всего лишь 8% думают иначе.

Глава агентства Faktor plus обратил внимание, что политические оппоненты сербского лидера ясно поняли ошибочность бойкота. «Результаты исследования дают понять, что договора власти и оппозиции и участия в следующих выборах желают и те, кто раньше намеревался их игнорировать, так как правящая партия в результате этого укрепила свои позиции не только в парламенте, но и шире», – уточнил Пейич.

По оценке эксперта, в глазах избирателя стабильность Сербской прогрессивной партии неизменна. «Ее рейтинг значительно выше, чем у остальных участников выборов. На белградских избирательных участках Белграда ситуацию спрогнозировать пока трудно, но большой вопрос – произойдёт ли что-то неожиданное, ведь в случае, если Сербская прогрессивная партия теряет голоса, они должны будут достаться оппозиции, а сейчас в рядах оппозиции нет никого, кто был бы способен перетянуть на свою сторону проправительственный электорат», – отметил Пейич.

В опросе приняло участие 1200 совершеннолетних граждан Сербии, анкетирование проводилось с 28 апреля по 5 мая.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.05.21

Euronews начал вещание в Сербии. / ЕС выступил в защиту территориальной целостности Боснии и Герцеговины. / «Сегодня палачей превращают в жертв…» Президент Сербии напомнил о хорватских фашистах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»