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Среда, 12 мая 2021, 17:15 мск

Новости Балканы

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«Это просто унизительно…» Политик из Косово привилась от коронавируса в Сербии

Фото: аккаунт Aрта Назири Нихиу в Facebook

Депутат городского парламента Гниляне Aрта Назири Нихиу привилась против коронавируса в сербском Прешево, после чего обрушилась с критикой на власти самопровозглашенной республики Косово.

«Это просто унизительно, что Косово все ещё ожидает помощь от Евросоюза, притом малую. Печально видеть, что власти моей страны из-за упрямства не подписали договор о поставке вакцины. Государственное управление – это не парады и пресс-конференции. Позор!» – заявила политик, указав, что в Сербии граждане могут выбирать, каким препаратом привиться и почти все население страны уже вакцинировано. Сама Aрта Назири Нихиу сделала две прививки американо-немецкой вакциной Pfizer-BioNTech.

Напомним, ранее косовские власти отвергли предложение вакцинной гуманитарной помощи из Албании, так как «китайский препарат не одобрен в Евросоюзе». Кроме того, Торговая палата Косово не приняла предложение сербских властей бесплатно вакцинировать косовских коммерсантов в Белграде.

Стоит отметить, что на сегодня приштинские власти сумели получить только 29 тысяч доз вакцины от коронавируса, которая предназначена в первую очередь для иммунизации медицинских сотрудников.

Прешево, Катарина Лане

Прешево. Другие новости 12.05.21

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Балканы, В мире, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Политика, Европа, Коронавирус из Китая, Косовская проблема, Сербия,