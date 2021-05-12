Под давлением США: посол Израиля сказал, почему было признание Косово

Израиль признал независимость самопровозглашенной республики Косово под давлением Вашингтона. Об этом заявил посол Израиля в Сербии Яхель Вилан

«Решение Израиля признать независимость Косово было принято под американским давлением. И вообще, давайте, не будем забывать, что это было сделано в рамках соглашения Сербии и Косово с США, а не с нами. Я не пытаюсь прятаться за этим. Это решение было принято Израилем после многих лет, на протяжении которых мы не признали Косово. Это противоречит нашим интересам в Сербии», – цитирует слова дипломата «Балканист.ру».

Отвечая на вопрос, будет ли Израиль пересматривать решение по Косово, Вилан сказал, что не хочет оставлять места для оптимизма сербской общественности. «В настоящий момент я такой возможности не вижу. Соглашение достигнуто. Израиль признал Косово, а Косово разместит посольство в Иерусалиме. Я не думаю, что признание Косово отменят, ведь обе стороны [Белград и Приштина] согласились с этим, подписав соглашение», – сказал посол Израиля.

Дипломат также обвинил сербские власти в том, что, подписав соглашение в Вашингтоне, Белград сам согласился с признанием независимости Косово со стороны Израиля. «Зачем мне видеть этот документ [Вашингтонское Соглашение]? Это не мое соглашение. Этот документ подписала Сербия. И я не видел никаких опровержений со стороны Сербии и США. Сербия никогда не опровергала факт подписания. Я не слышал, чтобы в Сербии хоть кто-то говорил, что Белград не подписывал соглашение. А документ, насколько мне известно, существует», – сказал посол Израиля.

Комментируя заявления израильского дипломата, министр иностранных дел Сербии Никола Селакович назвал их «своего рода хамством».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 12.05.21

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