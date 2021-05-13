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Четверг, 13 мая 2021, 18:10 мск

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Президент Сербии предупредил о новой катастрофе, связанной с Косово

Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предупредил и неизбежной международной катастрофе в случае вывода миротворческих сил KFOR и международную миссию UNMIK из Косово и Метохии. По словам сербского лидера, с такой инициативой готовится выступить одна из мировых держав, а принятие такого решения станет «катастрофой для всех», передает «Балканист.ру».

Вучич сообщил, что попытается поговорить об этом с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, с которым должен встретиться в Брюсселе в понедельник.

Президент Сербии не стал раскрывать названия страны, которая готовится выступить с такой инициативой, но сослался на оперативные данные из официальных источников. При этом Вучич отметил, что в этой связи встреча с генсеком НАТО приобретает особое значение.

Президент Сербии также привел данные о том, что Приштина намерена ежегодно выделять 100 млн евро на свою «армию», но это тем не менее несопоставимо с военными расходами Сербии, которые составляют два млрд евро. «Это несопоставимые данные, нам нечего бояться, но нам ясно, что именно кто-то хочет сделать», – сказал Вучич.

Сербский лидер также упомянул о сложной политической борьбе, которую он вел на международном уровне, и отметил, что «боролся за интересы Сербии на сложных переговорах от Вашингтона до Брюсселя». «Мы выдержали величайший прессинг. Посол Израиля сказал, что на их страну было оказано сильное американское давление, которому они уступили. Я лично выдержал это давление в Белом доме. Сербия не сделала того, что сделал Израиль», – подчеркнул Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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