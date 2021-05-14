«Жалкая попытка…» Белград ответил на новую провокацию Приштины с иском за геноцид

Заявление «президента» самопровозглашенной республики Косово Вьосы Османи о подаче против Сербии иска за геноцид свидетельствует о неготовности Приштины к переговорам с Белградом об урегулировании косовской проблемы. Об этом заявил директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович. По его словам, этот жест стал «жалкой попыткой отвлечь общественное внимание от того факта, что в Гааге скоро не хватит тюремных камер для преступников из Армии освобождения Косово».

«Очевидно, Вьоса Османи не хочет диалога, а так называемую готовность Приштины к переговорам упоминает, чтобы избежать претензий со стороны международного сообщества. Либо же она совершенно неспособна понять концепцию миролюбивой политики. Абсолютно очевидно, что Приштина не имеет ни оснований, ни формально-правовой возможности подать иск против Сербии «за геноцид», – говорится в заявлении Петковича, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Как считает директор Канцелярии, вместо того чтобы усугублять межэтнический разрыв в Косово и Метохии популистскими заявлениями, Османи должна сделать смелый политический шаг, чтобы «её соотечественники, которым десятилетиями промывали мозги, представляя сербов как злодеев, наконец поняли, что происходило на самом деле».

Ранее «президент» самопровозглашенной республики на встрече с президентом Словении Борутом Пахором заявила, что подача иска против Сербии за геноцид – это «решение, с которым согласны главы правительства и парламента», и «Приштина будет искать поддержки любого государства, которое поможет открыть истину».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.05.21

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