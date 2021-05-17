Немецкие СМИ опубликовали новый план урегулирования косовской проблемы

В немецких СМИ появился новый неофициальный «дипломатический» документ с предложениями по регулированию отношений Белграда и Приштины. Согласно этому плану, Косово могло бы получить специальный статус в составе Сербии на 99 лет, а граждане самопровозглашенной республики должны получить гражданство Сербии, пишет журнал Zuerst, публикацию которого цитирует «Балканист.ру».

Документ также предполагает, что в апреле следующего года должны пройти совместные выборы в Косово и Сербии на всех уровнях. После этого южной сербской автономией станет управлять избранный губернатор, который также займёт должность одного из заместителей председателя парламента Сербии.

«Самоуправляемая автономия Косово и Метохия будет обладать собственным гербом и флагом, содержащими элементы единства, и получит право участвовать во всех региональных экономических, культурных и спортивных мероприятиях», – пишет Zuerst.

Также, согласно этому документу, у посла Сербии в ООН появится заместитель из Приштины. «Постоянная миссия Сербии в ООН продолжит выступать законодательное и территориальное единство Сербии, а представитель Косово станет постоянным членом сербской делегации», – говорится в статье.

«Этот документ никем не подписан, но в отличие от подобных предложений по решению косовского вопроса, которые появлялись ранее, он не нарушает ни один пункт Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН», – уточняет Zuerst.

По мнению авторов публикации, реализация этого сценария может быть сорвана только Вашингтоном, поскольку такой исход переговоров между Белградом и Приштиной означал бы вытеснение США с Балкан. Дипломат Mилисав Пайич в интервью сербскому изданию Kurir заявил, что этот документ, опубликованный в журнале Zuerst, мог бы быть «движением в добром направлении», однако необходимо выяснить, какие мировые силы поддерживают эти тезисы. «Это весьма интересный подход, основанный на Резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, согласно которой только Сербия обладает международной правовой субъектностью, а косовские албанцы – максимальной степенью автономии в границах Сербии. Это предложение может стать самой лучшей основой для переговоров, нежели все прежние идеи со стороны Запада», – считает дипломат.

Примечательно, что этот документ появился в СМИ накануне открывающегося сегодня в Словении саммита с участием лидеров Балканского региона, в том числе, «президента» самопровозглашенной республики Вьоса Османи, которая впервые встретится с главой Сербии Александром Вучичем. На саммите планируется рассмотреть процесс евроинтеграции и «другие актуальные вопросы, которые можно будет обсудить в неформальной обстановке».

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 14.05.21

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