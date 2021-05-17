Косовский «президент» спровоцировала громкий скандал

«Президент» Косово Вьоса Османи устроила скандал на саммите лидеров стран балканского региона «Брдо-Бриони» в Словении. «Глава» самопровозглашенной республики выступила против текста декларации, заявив, что в документе «отсутствует понятие государство» (применительно к Косово). При этом Османи обвинила Сербию в лице президента Александра Вучича в «уничтожении косовской независимости идеями об изменении границ в регионе», в «геноциде над косовскими албанцами», «токсичном влиянии» и потребовала начать поиски тел жертв военного конфликта 90-х годов.

Как пишет «Балканист.ру», косовского «лидера» осадил президент Сербии. «Сербия против того, чтобы называть вас государством, – и я вам это напомню, если другим неловко об этом говорить. Что касается изменения границ, то это сделали вы, отделившись от части суверенного государства. Напомню, вас не приняли в ООН. Мы же говорили о неприкосновенности границ, но в отношении стран, признанных международным сообществом. Когда речь идёт о Сербии, по-вашему, её делить можно, когда о другом государстве, то вы говорите «нельзя», – подчеркнул Вучич.

Сербский лидер также напомнил Османи, что как раз именно Приштина упорно сопротивляется поиску останков пропавших без вести. «Я говорил руководству Евросоюза, что вы можете указать на любое место в Сербии (а мы считаем Косово территорией Сербии), где, по-вашему, могут находиться тела жертв, и мы тотчас начнём эксгумацию. Но албанская сторона воспротивилась нашей идее, потому что они знают, что мы также можем указать, где находятся тела наших погибших. Вы боитесь открывать эту тему. Вас пугает то, что вы можете там найти», – констатировал он.

«Фраза о токсичном влиянии – это первое, что вы учите в английском языке. Это словосочетание распространяют те, кто желает раскола суверенных держав. Попробуйте достичь соглашения, найти компромисс, а ваши угрозы для нас – это лай моськи на слона, как говорят в народе», – заявил Вучич.

«Брдо-Бриони» – это традиционная встреча глав балканских государств. На саммите планировалось обсудить актуальные проблемы в регионе, неизменность границ на Западных Балканах, а также последствия пандемии коронавируса и возможности экономического восстановления региона. На встрече присутствуют президент Сербии Александр Вучич, лидер Хорватии Зоран Миланович, руководитель Албании Илир Мета, его черногорский коллега Мило Джуканович и лидер Северной Македонии Стево Пендаровски. Во встрече принимают участие члены Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, Желько Комшич и Шефик Джаферович, а также «глава» самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

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