Северная Македония расширит контингент военнослужащих в рамках миссии КФОР в Косово. Об этом сообщил президент страны Стево Пендаровски на встрече с «главой» самопровозглашенной республики Вьосой Османи в кулуарах саммита «Брдо – Бриони», который проходит в Словении.

Пендаровски также пообещал Османи, что Северная Македония поддержит визовую либерализацию, евроинтеграцию и членство Косово в НАТО. Стороны также договорились о проведении совместного заседания правительств Северной Македонии и Косово в рамках укрепления двустороннего сотрудничества, передает «Балканист.ру».

Издание отмечает, что оказание поддержки самопровозглашенной республике со стороны Скопье лоббируется политиками-албанцами, занимающими ответственные посты в руководстве Северной Македонии. При этом внешнеполитические требования албанцев совпадают с прозападным вектором политики государства.

Примечательно, что Северная Македония получила статус кандидата на членство в ЕС в 2005 году, но переговоры о вступлении в Евросоюз так и не начались. Членом НАТО эта страна стала год назад, выполнив все условия Запада, и пойдя на существенные уступки в спорных вопросах со соседними государствами. Многие македонцы считают, что вступление в Североатлантический альянс нарушает интересы собственной страны.

Любляна, служба информации РИА «Новый День»

Любляна. Другие новости 17.05.21

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