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Среда, 19 мая 2021, 18:17 мск

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Сербия получила добро на производство российской вакцины от коронавируса

Фото: Минздрав РФ

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи провел анализ произведенной в Сербии пробной партии вакцины «Спутник V» и признал ее качественной, передает «Балканист.ру».

Таким образом российские эксперты дали добро на массовое производство препарата в белградском институте вирусологии Торлак в Белграде.

Предполагается, что Сербия станет первой страной Европе, производящей российскую вакцину. В ближайшие две недели в Белград поставят все необходимые препараты для обоих компонентов «Спутника V».

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Метки / Сербия

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