Сербия получила добро на производство российской вакцины от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи провел анализ произведенной в Сербии пробной партии вакцины «Спутник V» и признал ее качественной, передает «Балканист.ру».

Таким образом российские эксперты дали добро на массовое производство препарата в белградском институте вирусологии Торлак в Белграде.

Предполагается, что Сербия станет первой страной Европе, производящей российскую вакцину. В ближайшие две недели в Белград поставят все необходимые препараты для обоих компонентов «Спутника V».

Москва – Белград, Катарина Лане

Москва – Белград. Другие новости 19.05.21

В Черногории готовят инициативу об отставке президента Джукановича. / «Извиниться должны все – не только Чехия»: спикер парламента Сербии требует от США и НАТО признать вину за бомбардировки Югославии. / Российская авиакомпания отменила прямые рейсы в столицу Северной Македонии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»