В Сербии начались совместные с Россией учения подразделений специального назначения

В Сербии начались совместные российско-сербские тактические учения антитеррористической направленности с участием подразделений специального назначения. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Предполагается, что в ходе учений, которые продлятся до 25 мая, будут отработаны десантирование на парашютных системах «Арбалет», выдвижение к объекту незаконного вооруженного формирования, его блокирование и уничтожение. Кроме того, предусматривается проведение показных выступлений и занятий по стрельбе из стрелкового оружия.

К учению от российской стороны привлекается до 200 военнослужащих и 11 единиц техники соединения специального назначения Западного военного округа.

На торжественной церемонии открытия учения стороны отметили важность проводимых совместных мероприятий боевой подготовки для развития сотрудничества между подразделениями специального назначения вооруженных сил Сербии и России в области противодействия терроризму.

Белград, Светлана Антонова

Белград. Другие новости 20.05.21

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