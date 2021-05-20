«Дипломатический» скандал в Косово: отозваны 12 послов самопровозглашенной республики

Приштина отзывает 12 «послов» из разных стран мира. Решение инициировала «министр» иностранных дел самопровозглашенной республики Доника Гервала. Как считает косовский МИД, дипломаты были назначены «по политическим мотивам».

Первой была отозвана «посол» Косово в Германии Бека Цуфай, передает «Балканист.ру».

Отзыв «диппредставителей» вызвал резкое осуждение со стороны «экс-премьера» Косово и главы партии «Альянс за будущее Косово» Рамуша Харадиная, который назвал происходящее «беспрецедентным». «Непредвиденный отзыв косовских послов в момент исполнения ими служебных обязанностей ослабит позицию Косово и подорвет приверженность курсу на выстраивание партнёрских отношений с принимающими странами. Решение президента Косово, принятое с подачи МИДа, является беспрецедентным и политически незрелым, это негативно скажется на внешней политике Косово. Ни один из отозванных дипломатов не был назначен по политическим мотивам, каждый исполнял обязанности вовсе не в интересах партии или частных лиц, а честно исполнял свой гражданский долг на службе государству», – заявил Харадинай.

По его оценке, возвращение послов является преждевременным. «Это решение доказывает, что действующее правительство не обладает видением [внешней политики] и работает в ущерб своим гражданам», – подчеркнул косовский экс-«премьер».

Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Приштина. Другие новости 20.05.21

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